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Известный хоккейный тренер найден мертвым на стоянке аэропорта Внуково
Фото: соцсети
Тело известного хоккейного тренера Михаила Старовойтова обнаружено на стоянке аэропорта Внуково. Как сообщает источник РЕН ТВ, на теле бывшего спортсмена-любителя не было внешних признаков насильственной смерти.
По факту смерти Старовойтова проводится проверка.
Отметим, в последнее время Старовойтов занимался с женской хоккейной сборной. Его дочь Светлана профессионально занимается хоккеем.
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