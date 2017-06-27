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Известный хоккейный тренер найден мертвым на стоянке аэропорта Внуково

Известный хоккейный тренер найден мертвым во Внуково
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Тело известного хоккейного тренера Михаила Старовойтова обнаружено на стоянке аэропорта Внуково. Как сообщает источник РЕН ТВ, на теле бывшего спортсмена-любителя не было внешних признаков насильственной смерти.
По факту смерти Старовойтова проводится проверка.
Отметим, в последнее время Старовойтов занимался с женской хоккейной сборной. Его дочь Светлана профессионально занимается хоккеем.
Происшествия
Международный аэропорт Внуково
Михаил Старовойтов
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