Известный хоккейный тренер найден мертвым на стоянке аэропорта Внуково

Тело известного хоккейного тренера Михаила Старовойтова обнаружено на стоянке аэропорта Внуково . Как сообщает источник РЕН ТВ, на теле бывшего спортсмена-любителя не было внешних признаков насильственной смерти.

По факту смерти Старовойтова проводится проверка.

Отметим, в последнее время Старовойтов занимался с женской хоккейной сборной. Его дочь Светлана профессионально занимается хоккеем.