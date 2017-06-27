Вирус-вымогатель Petya поразил Чернобыльскую АЭС

Вирусная атака на ряд компаний России и Украины затронула Чернобыльскую атомную электростанцию.

«Предварительная информация, что некоторые компьютеры были заражены вирусом. Поэтому как только эта хакерская атака началась, была дана персональная команда компьютерных рабочих в местах персонала компьютеры отключить», — приводит «Украинская правда» слова начальника смены ЧАЭС Владимира Ильчука.

Он отметил, что остановлен документооборот, но радиационной угрозы из-за атаки нет.

«По радиационной обстановке на станции замечаний нету. Превышения контрольных уровней нету. То есть у нас по промплощадке, по сооружениям ухудшения радиационной обстановки не произошло», — добавил Ильчук.

Ранее СМИ сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной хакерской атаки на компании России и Украины.