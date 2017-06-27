Отец «пьяного» мальчика сообщил о бегстве скандального эксперта за границу

Отец погибшего в ДТП мальчика, в крови которого был обнаружен алкоголь, Роман Шимко будет настаивать на эксгумации тела. Сейчас он не может ходатайствовать об этом, так как проходит по делу в качестве свидетеля.

«Эксгумацию делать нам не дают. По делу я прохожу как свидетель, поэтому не могу ходатайствовать об эксгумации. Если бы я был потерпевшим, то тогда мог бы. Мы будем этого добиваться, сегодня поедем в Следственный комитет в Москву, будем узнавать, кто следователь, а также ходатайствовать, чтобы признали меня потерпевшим», — заявил Шимко.

По мнению мужчины, следователи специально тянут время, отказывая в эксгумации, чтобы потом сказать, что повторная экспертиза невозможно. «Тот факт, что Следственный комитет обнаружил алкоголь в повторной экспертизе, это банальное вранье», — передает его слова ТАСС

Роман Шимко сообщил, что судмедэксперт, который обнаружил алкоголь в крови ребенка, неожиданно уехал за границу. Отец мальчика полагает, что специалист умышленно делает пешеходов виновными. «Они либо добавляют в кровь капельку спирта, либо можно сделать укол в печень, отсюда такая концентрация крови в первой экспертизе», — заявил мужчина.

При этом автотехническая экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между наездом автомобиля и смертью ребенка, пишет Газета.Ru . «Кроме того, специалисты подтвердили, что в следах крови мальчика не был обнаружен алкоголь, автомобиль Алисовой был исправен, она видела ребенка и могла избежать наезда», — подчеркнул он.

Как писал «Ридус» , 23 апреля во дворе жилого дома в Балашихе, где 31-летняя жительница Московской области Ольга Алисова сбила шестилетнего Алексея Шимко . Автомобиль протащил его не менее десяти метров. По словам очевидцев, в момент аварии женщина говорила по мобильному телефону. От полученных травм ребенок скончался на месте. Трагедия развернулась на глазах у его дедушки, с которым Алеша вышел на прогулку.

Впоследствии Ольга Алисова заявила, что в аварии виновен мальчик: якобы он был пьян и сам упал под колеса ее авто. При этом, как сообщали СМИ, женщина является супругой криминального авторитета и члена ОПГ.

В крови погибшего было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. При этом уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена.

Адвокат Алисовой Наталья Куракина утверждает, что столкновение с автомобилем не было причиной смерти мальчика. «Я изучила повреждения на автомобиле и травмы на теле ребенка. Если сопоставить их, можно сделать вывод, что некоторые из повреждений мальчик получил в результате падения», — заявила она.