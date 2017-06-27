«Мажоры» на Mercedes устроили страшное ДТП в Москве

В Москве пьяные студенты МГИМО сбили на Mercedes мотоциклиста. Преступники скрылись с места происшествия. Об этом сообщает портал LIFE

Инцидент произошёл на Кутузовском проспекте. 23-летний байкер был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, от которых он скончался спустя несколько часов. Сотрудники полиции обнаружили внедорожник, въехавший на большой скорости в мотоцикл, недалеко от места ДПТ – автомобиль улетел в кювет. Погибшим оказался глава крупнейшего мотосообщества МАДИ MADI moto Аркадий Дымов. Mercedes принадлежит 20-летнему студенту МГИМО.