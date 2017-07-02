Водитель попавшего в ДТП в Татарстане автобуса дает показания



Водитель попавшего в крупное ДТП в Татарстане пассажирского автобуса жив и дает показания, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС

Бензовоз и автобус Самара – Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье, автобус загорелся и опрокинулся. По предварительным данным МВД, десять человек погибли и 12 пострадали.





"Водитель автобуса дает показания в УВД ", — сообщил представитель экстренного ведомства.



По данным ведомства, на место происшествия вылетели председатель республиканской комиссии по ЧС премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин

Четыре человека в ДТП не пострадали, они размещены в гостинице, указывает МЧС республики.