Главные события у вас в почте
МВД: в ДТП с автобусом в Татарстане 10 человек погибли и 12 пострадали
В результате столкновения автобуса и грузовика в Татарстане, по предварительным данным, погибли десять человек и 12 пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД по Татарстану.
"По предварительным данным, в результате ДТП с грузовиком и автобусом погибли десять человек", - сообщили в МВД.
В полиции добавили, что на месте работает следственная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Татарстане произошло ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части и последующим возгоранием.
Оставить комментарий