МВД: в ДТП с автобусом в Татарстане 10 человек погибли и 12 пострадали

В результате столкновения автобуса и грузовика в Татарстане, по предварительным данным, погибли десять человек и 12 пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД по Татарстану.

"По предварительным данным, в результате ДТП с грузовиком и автобусом погибли десять человек", - сообщили в МВД.

В полиции добавили, что на месте работает следственная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Татарстане произошло ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части и последующим возгоранием.