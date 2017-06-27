Погибший при взрыве в Киеве занимался охраной Вороненкова

Погибший сегодня, 27 июня, в Киеве водитель легкового автомобиля ранее занимался охраной экс-депутата Дениса Вороненкова , который был застрелен в столице Украины. Об этом сообщает УНН

По словам собеседника издания, в результате подрыва погиб полковник Максим Шаповал, сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны . Он отметил, что непосредственный подчиненный погибшего руководил охраной Вороненкова.

При этом источник издания не считает, что подрыв автомобиля и убийство экс-депутата могут быть связаны.

Ранее во вторник, 27 июня, в Киеве на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов сработало взрывное устройство. В результате взрыва был сильно поврежден легковой автомобиль.

Также сообщалось о двух пострадавших. Они были экстренно госпитализированы в больницу, где сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные киевские службы. Возбуждено дело по статье «Теракт».