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Погибший при взрыве в Киеве занимался охраной Вороненкова
Фото: vesti-ukr.com
Погибший сегодня, 27 июня, в Киеве водитель легкового автомобиля ранее занимался охраной экс-депутата Дениса Вороненкова, который был застрелен в столице Украины. Об этом сообщает УНН.
По словам собеседника издания, в результате подрыва погиб полковник Максим Шаповал, сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны. Он отметил, что непосредственный подчиненный погибшего руководил охраной Вороненкова.
При этом источник издания не считает, что подрыв автомобиля и убийство экс-депутата могут быть связаны.
Ранее во вторник, 27 июня, в Киеве на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов сработало взрывное устройство. В результате взрыва был сильно поврежден легковой автомобиль.
Также сообщалось о двух пострадавших. Они были экстренно госпитализированы в больницу, где сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На данный момент на месте происшествия работают оперативные киевские службы. Возбуждено дело по статье «Теракт».
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. В перестрелке также был ранен его телохранитель.