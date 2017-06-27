Мару Багдасарян вновь задерживают

Во вторник, 27 июня, в Москве сотрудники правоохранительных органов вновь задерживают известную уличную гонщицу Мару Багдасарян для повторного рассмотрения дела. Об этом сообщает Life

На данный момент девушка находится в ГБУ «Жилищник» на исправительных работах.

По словам ее адвоката Давида Кемулария, о задержании предупредили из ФССП.

«Сообщили, что сегодня вновь задержат и доставят в суд для повторного рассмотрения дела о якобы имевшемся пропуске исправительных работ», — рассказал Кемулария.