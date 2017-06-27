Школьник из Петербурга в шутку утопил друга в Неве



Шестиклассник из Санкт-Петербурга в шутку столкнул в реку Неву своего 13-летнего друга, после чего тот утонул, сообщил РИА ФАН

Трагедия произошла на набережной Обуховской обороны 22 июня. Подросток столкнул приятеля в воду с края бетонной плиты. После того, как школьник понял, что товарищ тонет, он вместе с прогуливающимися с ними подростками пытался вытащить мальчика из воды, но не смог.



Подростка разыскивали несколько дней и обнаружили только в понедельник, 26 июня. Полиция возбудила уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.