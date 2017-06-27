В Москве затопило полсотни улиц

ГУП "Мосводосток" зарегистрировал 51 заявку о подтоплениях в городе после сильного дождя, который прошел в столице 26 июня.

Синоптики отмечают, что за сутки в Москве выпало 7 мм осадков при месячной норме 75 мм. Гидрометцентр, в свою очередь, продлил статус "желтого" уровня опасности на 27 июня в связи с усилениями ветра, дождя и грозы. В МЧС также предупредили водителей об осложнении дорожной ситуации, увеличения количества ДТП и возможного промыва грунта.

Напомним, 29 мая на столичный регион обрушился ураган, из-за которого повреждения получили более двух тысяч автомобилей. Как сообщал "Авторамблер", приблизительная общая сумма убытков столичных автомобилистов от стихии составила не менее 300 миллионов рублей.

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