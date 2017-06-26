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Багдасарян отпустили из зала суда
Мару Багдасарян выпустили из зала суда. Ранее стритрейсершу задержали за прогулы обязательных работ, напоминает LIFE.
Заседание суда было отменено, так как судья вернул дело в Федеральную службу судебных приставов.
За предполагаемый прогул общественных работ девушке грозит административный арест или штраф. В мае 2016 года Мара Багдасарян вместе с группой друзей устроила погоню на Gelandewagen. Участники гонки грубо нарушали правила дорожного движения и снимали всё происходящее на видео. Сотрудники правоохранительных органов несколько часов вели погоню за нарушителями. После задержания выяснилось, что на имя Багдасарян были оформлены десятки неоплаченных штрафов. Суд пожизненно лишил девушку прав и приговорил её к году обязательных работ с удержанием 15% зарплаты. Багдасарян выполняет обязательные работы в ГБУ «Жилищник» в районе Сокол в качестве подсобного рабочего.
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