Стало известно, почему Мара Багдасарян прогуляла обязательные работы

«Мара Багдасарян не прогуливала общественные работы. Она всего на час отлучилась за лекарствами», – заявил Кемулария.

26 июня Багдасарян задержали, так как девушка покинула общественные работы. Девушке грозит административный арест или штраф. В мае 2016 года Мара Багдасарян вместе с группой друзей устроила погоню на Gelandewagen. Участники гонки грубо нарушали правила дорожного движения и снимали всё происходящее на видео. Сотрудники правоохранительных органов несколько часов вели погоню за нарушителями. После задержания выяснилось, что на имя Багдасарян были оформлены десятки неоплаченных штрафов. Суд пожизненно лишил девушку прав и приговорил её к году обязательных работ с удержанием 15% зарплаты. Багдасарян выполняет обязательные работы в ГБУ «Жилищник» в районе Сокол в качестве подсобного рабочего.