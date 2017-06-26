Стало известно, почему Мара Багдасарян прогуляла обязательные работы

Адвокат участницы уличных гонок Мары Багдасарян рассказал «Газете.Ru» подробности ее задержания за невыполнение обязательных работ.

«Ее задержали за то, что она в один из дней на один час меньше отработала. У Мары заболел живот, поэтому она поехала за лекарствами, а когда вернулась обратно, ГБУ, где она трудится, уже было закрыто», – сказал адвокат Давид Кемулария , добавив, что в настоящий момент девушку везут в суд.

В марте суд признал известную московскую стритрейсершу Мару Багдасарян виновной в использовании поддельного больничного листа и назначил ей год исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства. Позже Багдасарян пожизненно лишили водительских прав по медицинским показаниям.