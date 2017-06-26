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Высокопоставленный полицейский уволен за наезд на женщину с ребенком в Москве

Высокопоставленный полицейский уволен после ДТП в Москве
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Начальник одного из отделов УВД по Восточному округу столицы Евгений Федоров уволен после наезда на женщину с детьми.
"По результатам служебной проверки данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. Все материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. К дисциплинарной ответственности также будут привлечены руководители данного сотрудника", - сообщили РЕН ТВ в ГУ МВД по Москве.
Авария, в которой серьезно пострадал младенец, произошла на прошлой неделе на улице Академика Скрябина. Как видно на кадрах записи камеры видеонаблюдения, автомобиль наехал на женщину, которая шла по "зебре", толкая перед собой коляску и держа на руках ребенка.
Пострадавшего отправили на вертолете Московского авиационного центра в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Москва Происшествия
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Евгений Федоров
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