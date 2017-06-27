Мара Багдасарян обратится к Путину с требованием разобраться в ее деле

Скандально известная уличная гонщица Мара Багдасарян намерена обратиться к президенту Владимиру Путину с требованием разобраться в сложившейся ситуации с ее административным делом, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на адвоката Давида Кемуларию.



"Сегодня суд повторно не принял материал от Федеральной службы судебных приставов. Завтра мы идем в приемную президента, чтоб он вмешался и разобрался в сложившейся ситуации", - заявил он.



Ранее сообщалось, что судебные приставы опять хотят арестовать участницу уличных гонок Багдасарян.



До этого Мара Багдасарян, которая ранее за неоплату многочисленных штрафов была приговорена почти к 600 часам обязательных работ, едва не попала под арест за прогул. Как рассказывали "Газете.Ru" в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве, в понедельник, 26 июня, девушка была задержана за неоднократное нарушение трудовой дисциплины при отбывании исправительных работ. По словам представителя ведомства, Багдасарян 9 июня ушла с работы раньше положенного. При этом в ФССП уточнили, что Багдасарян уже не первый раз покидает ГБУ "Жилищник района Сокол" до окончания рабочего дня.



Однако суд вернул материалы административного дела обратно приставам. По словам представителя Савеловского райсуда Константина Тимошенко, материалы вернули в связи с неполнотой представленной информации. Как пояснял Кемулария в беседе с "Газетой.Ru", Багдасарян прогуляла работу всего один раз.