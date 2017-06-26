Машинист «Стрижа» Владимир Тенишев рассказал о том, как произошло столкновение поезда и электрички на Курском вокзале. Об этом сообщает газета «Гудок».

По его словам, «поездка была обычной» и шла в штатном режиме. «И в момент прибытия была полная уверенность – все, очередной рейс окончен. И скорость уже была небольшая, состав втягивался на вокзал на 20 километрах в час, как вдруг видим с помощником – пыль из-под колес отправляющейся электрички. Мгновенно дошло: сход тележки электропоезда!» - пояснил он.

После этого машинист и его помощник применили «экстренное торможение», вагоны электрички «уже наваливались» на поезд, но все же они остановились. «По результатам расшифровки ленты наш тормозной путь составил 20 метров», - отметил Тенишев. Он добавил, что оповестил о ЧП дежурного по станции и начальника поезда, а помощника послал осмотреть место происшествия.

«Даже сейчас ехал и думал: запоздай мы на несколько секунд, и все сошедшие с рельсов вагоны «пришли» бы прямо в кабину нашего электровоза. Всего 200 метров отделяло нас от этого сценария», - подчеркнул он.

Столкновение следовавшего из Нижнего Новгорода «Стрижа» и электрички Нахабино-Щербинка произошло 19 июня. Причиной происшествия стал сход двух вагонов электропоезда с нарушением габарита соседнего пути. В результате повреждения получили два вагона электрички и два вагона поезда. В электричке находились 250 пассажиров, а в «Стриже» - более 300. Четыре пассажира обратились с ушибами за медицинской помощью. Серьезных травм в результате аварии никто не получил. СМИ писали, что у Следственного комитета и ревизоров РЖД претензий к локомотивной бригаде «Стрижа» не возникло.