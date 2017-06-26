Футбольные фанаты из Чили устроили массовую драку в Москве

В центре Москвы в субботу, 24 июня, футбольные фанаты из Чили устроили массовую драку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash

Инцидент произошел на Манежной площади.

В драке участвовали около 15 человек. Двое из них, Карлос и Патрисио, получили тяжелые ранения. Иностранцы были госпитализированы в больницу с ножевыми ранениями.

На данный момент футбольные болельщики находятся в реанимации.

Сообщается, что все участники драки приехали из Чили в Россию болеть за сборную своей страны.