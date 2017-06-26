Пикник на кладбище: шашлыком на надгробии заинтересовалась полиция

Полиция начала проверку появившейся в СМИ информации о «шашлыках» на кладбище Благовещенска, участники которых готовили еду, используя надгробие как мангал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел МВД России «Благовещенский».

По результатам проверки в полиции пообещали принять процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что в минувшие выходные мужчина и женщины устроили на благовещенском кладбище пикник с шашлыками и пивом. В Сети также появилась фотография «мангала».

Проходивший мимо очевидец рассказал журналистам, что участникам пикника «на вид было лет по сорок». По его словам, у них было «литра два пива, салатики, и рядом — на приспособленном под мангал надгробии — тлели угли».