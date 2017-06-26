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РИА Новости

В Колумбии число погибших на затонувшем корабле выросло до девяти человек

В Колумбии число погибших на затонувшем корабле выросло
Число погибших на затонувшем судне со 150 туристами возросло до девяти, передает агентство
Ранее сообщалось о трех погибших и 30 пропавших без вести.
Туристическое судно, на котором находились порядка 150 человек, затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия. Начата спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет. Мэр города Медельин (административный центр департамента), расположенного к западу от Гуатапе, сообщил об отправке пожарных и водолазов.
Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно под названием El Almirante было перегружено и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.
Происшествия
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