На Мальорке эвакуировали несколько пляжей из-за акулы

Голубая акула, проплывавшая рядом с побережьем Мальорки в выходные, вызвала панику у отдыхавших, из-за чего были эвакуированы несколько пляжей, пишет издание Guardian.

Отмечается, что акула была впервые замечена в субботу, когда она проплывала неподалеку от пляжей в Кала-Махор и Кан-Пастилья. На видео удалось запечатлеть, как акула проплывает в нескольких метрах от отдыхавших, которые затем бросились к берегу.

Спасатели распорядились закрыть пляж, после чего начались поиски акулы. К вечеру воскресенья акулу удалось обнаружить и поймать, как сообщили местные СМИ, с серьезным ранением в голову, вероятно, от гарпуна, сообщает издание.

Однако неясно, была ли акула ранена до или после того, как ее заметили у берегов острова.