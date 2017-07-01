Наводнения в Китае: эвакуированы более четверти миллиона людей

В китайской провинции Хунань в результате вызванных ливнями наводнений эвакуированы более 260 тысяч человек. Обильные осадки вызвали повышение уровня рек Сянцзян и Цзыцзян, что привело к затоплению магистралей и повреждению объектов электроснабжения.

В операции по устранению последствий удара стихии принимают участие спасатели и военнослужащие. Ведется усиленный мониторинг состояния инженерных коммуникаций, проходящих вдоль рек, местные власти начали работы по оценке ущерба. По прогнозам синоптиков, до 5 июля в ряде уездов провинции ожидаются сильные осадки.