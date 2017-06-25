Жертвами ДТП в Коми стали член Общественной палаты и ее сын

Жертвами ДТП в Коми стали член местной Общественной палаты, замглавы Усть-Куломского землячества в Сыктывкаре Раиса Шахова и ее четырехлетний сын, сообщается на официальном сайте региональной ОП.

"Сегодня недалеко от поселка Ульяново на 152 км автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск в столкновении двух автомобилей погибли два человека – член Общественной палаты Коми, заместитель председателя Усть-Куломского землячества в Сыктывкаре Раиса Шахова и ее младший сын, четырехлетний Архип", - говорится в тексте официального сообщения.

В сообщении также отмечается, что смерть Шаховой стала невосполнимой утратой.

Ранее источник сообщил о смерти взрослого и ребенка в ДТП в Коми.