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Камера сняла, как иномарка сделала сальто, столкнувшись с такси в Москве
ДТП с участием трех авто на Ленинском проспекте в Москве сняла камера наблюдения. ДТП произошло у дома 24.
Авария произошла около 10:30. Как видно на кадрах, ДТП произошло из-за столкновения трех автомобилей, одним из которых являлось такси.
Также камера наблюдения запечатлела, что авария произошла, когда водитель такси перестраивался с крайней правой полосы на разворот.
По некоторым данным, в результате аварии пострадал один человек. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.
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