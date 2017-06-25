Камера сняла, как иномарка сделала сальто, столкнувшись с такси в Москве

ДТП с участием трех авто на Ленинском проспекте в Москве сняла камера наблюдения. ДТП произошло у дома 24.

Авария произошла около 10:30. Как видно на кадрах, ДТП произошло из-за столкновения трех автомобилей, одним из которых являлось такси.

Также камера наблюдения запечатлела, что авария произошла, когда водитель такси перестраивался с крайней правой полосы на разворот.

По некоторым данным, в результате аварии пострадал один человек. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.