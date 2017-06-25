С колеса London Eye эвакуировали людей из-за снаряда

Лондонское колесо обозрения London Eye и расположенный перед ним пирс эвакуировали после сообщения о том, что в Темзе была обнаружена бомба времён Первой или Второй мировой войны. Об этом пишет The Daily Star.

Как сообщает газета, людей, находящихся на колесе, срочно вывели с него.

«Гражданин вызвал полицию около 10:30 в воскресенье, 25 июня, и сообщил, что, предположительно, заметил боеприпас времён Первой или Второй мировой войны на берегу Темзы недалеко от колеса London Eye», — сказал представитель Скотленд-Ярда.

Отмечается, что в настоящий момент снаряд остаётся в воде, с ним будут работать во время отлива.

Ранее URA.RU сообщало об эвакуации торгового центра в Екатеринбурге из-за снаряда, найденного в реке.