Отец погибшего под колесами авто в Балашихе 6-летнего мальчика Роман Шимко ознакомился с результатами экспертизы об обнаружении алкоголя в крови его сына. Роман заметил несостыковки, которые, по его мнению, совершены судмедэкпертами и следователями.

Он заявил, что дает возможность экспертам в очередной раз пересмотреть результаты проведенного анализах, иначе дело о халатности можно переквалифицировать как преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

"Я этим людям, судмедэксперту и его окружению, даю еще немного времени пересмотреть свои взгляды на эту экспертизу, на отношение к делу. Мой ребенок алкоголь не употреблял", - заявил он.

Ранее дедушка погибшего ребенка Николай Шимко впервые рассказал о той страшной аварии.