В Анталье грузовик сбил 12-летнюю туристку из России

В турецкой Анталье водитель грузовика сбил 12-летнюю туристку из России. Об этом сообщило информагентство "Ihlas".

По его данным, ДТП произошло недалеко от населенного пункта Кемер. Вероника Перетягина пыталась перейти по пешеходному переходу дорогу, однако водитель грузовика, не сбавляя скорости, врезался в девочку и протащил ее несколько метров на капоте. Пострадавшая сильно ударилась головой о ветровое стекло автомобиля.

На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. Туристке была оказана медицинская помощь. Она доставлена в ближайшую больницу. О состоянии пострадавшей не сообщается.