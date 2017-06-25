Сейсмологи не исключают возможность оползней в Японии после землетрясения

Японские сейсмологи предупреждают о возможности возникновения оползней в центральной префектуре Нагано после произошедшего в регионе землетрясения магнитудой 5,7.

"Земля может быть мягкой из-за дождей, поэтому следует следить за возможностью возникновения оползней", — цитирует телеканал NHK слова профессора Университета Тохоку Синдзи Тоды.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло утром в воскресенье в центральной части Японии. По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 07.02 по местному времени (01.02 мск). Очаг землетрясения залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано.

Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.

Сообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало. Угрозы возникновения цунами нет. В результате землетрясении на время было остановлено движение скоростных поездов.