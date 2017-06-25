Саакашвили потребовал от Порошенко 50 евро за испорченную футболку

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили требует от президента Украины Петра Порошенко возместить стоимость испорченной футболки.

По словам Саакашвили, его вновь облили зеленкой. Это произошло в Винницкой области, куда политик приехал поздравить выпускников с окончанием школы. Нападавший, как утверждает экс-президент Грузии, был нанят представителями Блока Петра Порошенко.

"Очередная атака зеленкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП, - цитирует РИА Новости сообщение Саакашвили в соцсети Facebook. - Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса 50 евро".

Саакашвили отметил, что всегда возит с собой запасной комплект одежды, поскольку научен горьким опытом.