В Ставропольском крае велосипедист облил кислотой двух девушек

Велосипедист в Ставропольском крае брызнул двум девушкам в лицо кислотой, они госпитализированы, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

"Вечером 23 июня текущего года на улице Октябрьской в городе Буденновске переходившим дорогу 15-летней и 16-летней девушкам проезжавший в попутном направлении на велосипеде молодой человек брызнул в лицо кислотой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушки получили ожоги разной степени тяжести и были доставлены в больницу. По данному факту СУ СК по Ставропольскому краю "возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Следствие просит помощи в установлении подозреваемого в совершении хулиганства, добавляет СК.

"К настоящему времени по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Ставропольскому краю проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия", — уточняет ведомство.

"Главное управление МВД России по Ставропольскому краю объявляет вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая будет способствовать задержанию подозреваемого, причинившего телесные повреждения несовершеннолетним девушкам в городе Буденновске, облив их неустановленной жидкостью", — сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

При выплате вознаграждения будет обеспечена полная конфиденциальность, добавили в ведомстве.