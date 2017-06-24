В немецком Магдебурге произошла массовая драка, пострадали 15 полицейских

Пятнадцать полицейских пострадали в массовой драке в немецком Магдебурге в федеральной земле Саксония-Ангальт в ночь на субботу, сообщает таблоид Bild.

​В драке принимали участие около 150 человек, в том числе футбольные фанаты. По данным издания, многие из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, они бросали камни и бутылки в сотрудников полиции, один полицейский получил тяжелую травму головы.

Сообщается, что на месте происшествия работали более сотни полицейских, было задержано семь человек. Причина инцидента не приводится.