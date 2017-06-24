Судмедэксперт Михаил Клейменов, ранее сообщивший об обнаружении алкоголя в крови сбитого автомобилем в Подмосковье шестилетнего мальчика, не захотел давать комментарии о результатах последней экспертизы по этому делу.

«Уже все сказано. Все то, что хотели изложить, опубликовано в СМИ. Мое руководство сказало, что этого достаточно, поэтому наши переговоры закончены. Мы изложили свою точку зрения», – сказал Клейменов, сообщает «Газета.Ru»

23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе местная жительница Ольга Алисова сбила во дворе жилого дома мальчика. Ребенок скончался на месте. Уголовное дело по факту ДТП возбудили 26 мая. по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Экспертиза показала, что в крови погибшего ребенка было 2,7 промилле алкоголя. Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови. Однако еще одна экспертиза алкоголя в образцах крови ребенка алкоголя не обнаружила.