В Карелии сотрудника правоохранительных органов наказали за комментарий в социальной сети к фотографии подростков. Полицейский назвал молодых людей, забравшихся на памятник павшим войнам ВОВ, «дегенератами». Об этом сообщает портал LIFE

В Карелии полицейского наказали за комментарий к фото зигующих подростков: https://t.co/LDbwBy5JA8 pic.twitter.com/rPW8og895d — Life | Новости (@lifenews_ru) 23 июня 2017 г.

На снимке четверо молодых людей на мемориальном комплексе стоят с руками, вытянутыми в нацистском приветствии. Полицейский в комментарии во «ВКонтакте» назвал молодых людей «моральными инвалидами» и «нерадивыми отпрысками». Заявление в полицию написала мать одного из подростков. Старшину полиции Алексея Г. из Беломорска привлекут к дисциплинарной ответственности. Молодые люди за свои провокационные действия наказаны не будут.