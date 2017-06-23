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Полицейского наказали за комментарий к фото зигующих подростков

Полицейского наказали за комментарий к фото зигующих подростков
Фото:
В Карелии сотрудника правоохранительных органов наказали за комментарий в социальной сети к фотографии подростков. Полицейский назвал молодых людей, забравшихся на памятник павшим войнам ВОВ, «дегенератами». Об этом сообщает портал LIFE.
На снимке четверо молодых людей на мемориальном комплексе стоят с руками, вытянутыми в нацистском приветствии. Полицейский в комментарии во «ВКонтакте» назвал молодых людей «моральными инвалидами» и «нерадивыми отпрысками». Заявление в полицию написала мать одного из подростков. Старшину полиции Алексея Г. из Беломорска привлекут к дисциплинарной ответственности. Молодые люди за свои провокационные действия наказаны не будут.
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