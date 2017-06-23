Рейс Москва - Анталья задержался на 30 часов

В столице началась прокурорская проверка по факту задержки вылетов по маршруту Москва - Анталья.

Как сообщила сегодня Московская межрегиональная транспортная прокуратура, отправление воздушного судна задержалось более чем на 30 часов.

Речь идет о рейсах I4 9107 и I4 9119 из столичного аэропорта Внуково . Первый из них должен был состояться еще вчера в 15 часов, второй - сегодня ночью в 2:50. Однако до сих пор Airbus не доставил пассажиров в пункт назначения. Вчера заявлялось, что задержка связана с поломкой воздушного судна.

В рамках проверки прокуроры вызвали представителя авиакомпании. Из-за длительной задержки теперь могут возбудить дело по части 3 статьи 14.1.2. КоАП РФ.