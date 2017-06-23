Производитель сифона для сливок, убившего блогера, сожалеет о случившемся

Компания Ard'Time, производившая и продававшая сифоны для взбивания сливок, один из которых стал причиной гибели фитнес-блогера во Франции, заявила, что сожалеет о случившемся, говорится в коммюнике.

В минувшие выходные французская фитнес-блогер Ребекка Бюргер (Rebecca Burger) скончалась из-за остановки сердца, вызванной взорвавшимся в ее руках сифоном. Крышка сифона, не выдержав сильного давления, отскочила от кухонного агрегата и ударила 33-летнюю пострадавшую в грудь. Удар спровоцировал сердечный приступ, который привел к смерти.

В Instagram-аккаунте девушки, на которую подписаны более 159 тысяч человек, семья разместила фотографию устройства, убившего Бюргер. В подписи под картинкой говорится, что в обороте до сих пор находятся "несколько десятков тысяч таких неисправных устройств".

"Мы извещены о несчастном случае, который произошел недавно с сифоном. Мы можем только сожалеть из-за случившегося", — отмечают в компании.

В коммюнике говорится, что в 2013 году, когда произошел первый несчастный случай с аналогичным кухонным агрегатом, была запущена кампания по информированию населения о "поведении" устройства. Более 100 тысяч потребителей получили извещения — по почте, телефону или на кассах в магазинах — с призывом не пользоваться больше сифонами этой модели.

"В то же время мы немедленно прекратили продажу этого товара, начали изымать его из торговых точек и уничтожать", — написано в документе.

Однако, отмечают в Ard'Time, "к сожалению, осталось еще много сифонов с крышкой PEHD, разных марок, которые остаются потенциально опасными".

Как сообщалось ранее, сифоны марки Ard'Time, выпущенные в период с 2009 по 2013 год, не раз приводили к травмам, в результате чего их сняли с продаж, однако несчастные случаи все равно продолжали происходить.