В Индии слон устроил погром на фестивале

На юге Индии разъяренный слон перевернул автомобиль, по счастливой случайности жертв удалось избежать, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время местного фестиваля. Жара и громкие звуки вывели животное из себя, и хозяин уже не мог его удержать.

Слон подбежал к припаркованному автомобилю и одним движением перевернул его. Затем он опрокинул несколько мотоциклов. Люди сразу же отошли подальше от разъяренного животного, поэтому никто не пострадал.

После вспышки ярости слон успокоился и пошел к хозяину.