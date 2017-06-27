Подробности смертельного ДТП с байкерами в Москве

В эти минуты байкеры съезжаются на место смертельного ДТП на Кутузовском проспекте. Они всерьез опасаются, что происшествие попытаются замять. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 20-летний мажор разогнал элитный внедорожник и сбил мотоциклиста. А после аварии золотой мальчик и вовсе устроил пьяный дебош - представителя золотой молодежи пришлось заковать в наручники.

Молодые люди в кожаных доспехах и целая кавалерия стальных коней. Десятки байков издают дикий рык – таков голос возмущения по поводу гибели их собрата по мотоклубу Аркадия Дымова. Мотоциклиста насмерть сбил мажор на элитном внедорожнике - виновного приехали искать к дверям его института. Это последний заезд Аркадия – камера на проспекте сняла момент удара. Вот, белый внедорожник на огромной скорости сбивает байк – мотоциклист жестко приземляется на асфальт. Иномарку тем временем выносит в кювет. Мажор еле держится на ногах. Он завел авто и рвется уехать прочь. Инспекторы едва успевают забрать ключи, но буйный нрав голого короля дороги усмирить не так просто. По просьбам очевидцев, на него надевают наручники. Через минуту, чтобы понять, с кем все имеют дело, молодого человека просят выдохнуть в трубку. Алкогольное опьянение. Оно позволяет, действительно, многое. Оскорбить полицейского, послать куда-подальше всех находящихся рядом людей. Сбить человека и утверждать, что ничего серьезного не случилось. 20-летний золотой мальчик беспокоится лишь об иномарке. Он еще не знает, что через несколько часов сбитый этой машиной байкер скончается на больничной койке. Аркадию было всего 23. Но за короткую жизнь перспективный москвич успел стать главой крупнейшего мотосообщества. О виновниках аварии известно немного. Студенты МГИМО , золотая молодежь на дорогой иномарке. Кто-то из очевидцев утверждает - за рулем на момент ДТП и вовсе находилась девушка. После случившегося ее, якобы, увезли на другой машине в неизвестном направлении. Как стало известно, сбежавшую даму задержали, также как и владельца внедорожника. Пока не ясно - была ли она такой же пьяной, как и ее приятель.