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Участник ДТП с байкером в центре Москвы отчислен из МГИМО
Студент МГИМО Аркадий Смелов, участник смертельного ДТП на Кутузовской проспекте в Москве, отчислен из вуза. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
«Студент отчислен. Все соответствующие бумаги уже подписаны», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МГИМО.
В ночь с 25 на 26 июня автомобиль Mercedes насмерть сбил на Кутузовском проспекте 23-летнего байкера Аркадия Дымова.
Владельцем иномарки оказался студент МГИМО 20-летний Аркадий Смелов. Он был задержан.
«Газета.Ru» сообщала, что его уже отчисляли из МГИМО, но затем восстановили.
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