Участник ДТП с байкером в центре Москвы отчислен из МГИМО

Студент МГИМО Аркадий Смелов, участник смертельного ДТП на Кутузовской проспекте в Москве, отчислен из вуза. Об этом сообщили в пресс-службе университета.



«Студент отчислен. Все соответствующие бумаги уже подписаны», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МГИМО.



В ночь с 25 на 26 июня автомобиль Mercedes насмерть сбил на Кутузовском проспекте 23-летнего байкера Аркадия Дымова.



Владельцем иномарки оказался студент МГИМО 20-летний Аркадий Смелов. Он был задержан.

