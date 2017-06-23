Повторная судмедэкспертиза не подтвердила высокое содержание алкоголя в крови шестилетнего Алексея Шимко , которого сбил автомобиль во дворе дома в Подмосковье. Об этом со ссылкой на заключение Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области сообщает Life

В заключении эксперта отмечается, что установить содержание спирта в образце крови мальчика невозможно "из-за их летучести в представленных на исследование двух сухих марлевых тампонах со смывами".

Ранее сообщалось, что повторная судмедэкспертиза подтвердила содержание алкоголя в анализах Шимко. Результаты повторной экспертизы также доказали, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат одному человеку, а именно погибшему мальчику.

Отмечалось, что в таком случае эксгумация Шимко не требуется.

Ранее 31-летняя Ольга Алисова на "Хёндэ-Солярис" сбила 6-летнего Алексея Шимко во дворе жилого дома в городе Железнодорожном. Женщина утверждала, что ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже эксперты подтвердили ее заявление. Согласно их заключению, в крови мальчика содержится 2,7 промилле алкоголя. Это соответствует одной выпитой бутылке водки. На основе данных результатов, следствие пришло к выводу, что мальчик сам упал под машину, так как был сильно пьян.