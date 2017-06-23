В Лас-Вегасе арестовали торговый центр экс-владельца Черкизовского рынка

Отмечается, что в настоящее время долг Исмаилова перед Банком Москвы достигает 19 миллиардов рублей.

"В американском Лас-Вегасе арестован торговый центр, принадлежащий российскому бизнесмену Тельману Исмаилову. Обращаясь в американский суд, Банк Москвы (входит в группу ВТБ ) обвинил экс-хозяина Черкизовского рынка Исмаилова в мошенничестве: перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они были использованы на приобретение недвижимости на его родственников", — говорится в материале.

"Суд, наложив обеспечительные меры на торговое заведение, предоставил стороне ответчиков время, чтобы они ответили на претензии кредитора", — говорится в сообщении.

Подмосковный арбитраж в марте признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ.