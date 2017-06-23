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Главный редактор "Страна.ua": властям надоело нас терпеть
Фото: Личная страница Игоря Гужвы в Facebook
Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что уголовное дело, возбужденное в отношении него, является сфабрикованным. Заявление Гужвы опубликовано на сайте издания.
По его словам, около месяца назад "на него вышли люди от нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько и предложили $20 тыс. за снятие текста про конфликт людей Линько и [советника главы МВД Украины Ильи] Кивы". Гужва заявил, что "предлагали настойчиво, но он отказался".
22 июня около 21.00 в редакцию "Страна.ua" пришли силовики. По словам Гужвы, они силой отобрали у него телефон и не отреагировали на его требования не проводить следственных действий до прибытия адвокатов,
"Что они нашли во время обыска, откуда взялось то, что они нашли - мне сказать трудно. Я не имел возможность следить за их действиями. Вывод может быть один - властям надоело терпеть нашу "Страну" и они решили пойти по беспределу. Чтобы закрыть наше издание и сфабриковать против меня уголовное дело с целью бросить в тюрьму. Но ничего. Мы еще повоюем", - заявил он.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Гужва задержан за то, что "требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика".
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