Сотрудник СК задержан в Твери при получении взятки, возбуждено дело

"В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Тверской области при получении взятки задержан бывший заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления Денис Жуков", - говорится в сообщении ведомства.



В пресс-службе добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", не уточнив размер взятки.



Следователи считают, что Жуков получал взятку через знакомого адвоката за помощь в принятии решения о прекращении преследования в отношении фигуранта по одному из уголовных дел, которое расследует региональное управление СК.



"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Следователем будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в региональном управлении СК.



Согласно данным официального сайта СК РФ по Тверской области, Денис Жуков носит звание полковника юстиции.