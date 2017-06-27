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ТАСС

Сотрудник СК задержан в Твери при получении взятки, возбуждено дело

Сотрудник СК задержан при получении взятки
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Заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления СК РФ по Тверской области Денис Жуков задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий регионального УФСБ при получении взятки. Как сообщили во вторник в пресс-службе регионального СК, Жуков отстранен от должности.
"В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Тверской области при получении взятки задержан бывший заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления Денис Жуков", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", не уточнив размер взятки.
Следователи считают, что Жуков получал взятку через знакомого адвоката за помощь в принятии решения о прекращении преследования в отношении фигуранта по одному из уголовных дел, которое расследует региональное управление СК.
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Следователем будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в региональном управлении СК.
Согласно данным официального сайта СК РФ по Тверской области, Денис Жуков носит звание полковника юстиции.
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