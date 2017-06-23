Очевидцы сообщили о неадекватном мужчине, ранившем отдыхающих в московском парке. По предварительным данным, инцидент произошел в Останкинском парке.

По предварительным данным, мужчина в неадеватном состоянии бросался на людей с ножом. Ему удалось ранить двух человек.

Также, как сообщают очевидцы, мужчина пытался бросится на женщину с ребенком. Однако в этот момент его удалось скрутить.

Нападавший задержан сотрудниками правоохранительных органов.