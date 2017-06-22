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Газета.Ru

Мама "пьяного мальчика" упала в обморок, когда узнала результаты повторной экспертизы

Экспертиза довела маму «пьяного мальчика» до обморока
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Мама погибшего в ДТП в Подмосковье шестилетнего мальчика, в крови которого якобы обнаружили алкоголь, упала в обморок, когда узнала результаты повторной экспертизы. Об этом "Газете.Ru" рассказал отец ребенка Роман Шимко.
"Вчера, когда она узнала о результатах повторной экспертизы, начала реветь и упала в обморок. Она разговаривает с фотографией Алеши, желает ему каждый день спокойной ночи", – сказа он.
Происшествия
Газета.Ru
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