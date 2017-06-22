Мама погибшего в ДТП в Подмосковье шестилетнего мальчика, в крови которого якобы обнаружили алкоголь, упала в обморок, когда узнала результаты повторной экспертизы. Об этом "Газете.Ru" рассказал отец ребенка Роман Шимко.

"Вчера, когда она узнала о результатах повторной экспертизы, начала реветь и упала в обморок. Она разговаривает с фотографией Алеши, желает ему каждый день спокойной ночи", – сказа он.