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В минюсте обнаружено нелегальное подразделение
В министерстве юстиции России обнаружили нелегальное подразделение. Нарушение было обнаружено Счётной палатой во время проверки центрального аппарата ведомства. Об этом сообщает издание Legal.Report.
Во время проверки было установлено, что в министерстве существует Управление транспортного обеспечения, в котором сверх предельно допустимой численности центрального аппарата работают 80 человек. На зарплаты сотрудникам этого подразделения в 2016 году было потрачено 59 миллионов рублей. Помимо этого, ведомство направило на информатизацию 45,3 миллиона рублей в отсутствии утвержденного плана.
В Счётной палате назвали удовлетворительным ход реализации государственной программы «Юстиция». В ведомстве также заявили, что существуют высокие риски невыполнения целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы».
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