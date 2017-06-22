В минюсте обнаружено нелегальное подразделение

Во время проверки было установлено, что в министерстве существует Управление транспортного обеспечения, в котором сверх предельно допустимой численности центрального аппарата работают 80 человек. На зарплаты сотрудникам этого подразделения в 2016 году было потрачено 59 миллионов рублей. Помимо этого, ведомство направило на информатизацию 45,3 миллиона рублей в отсутствии утвержденного плана.

В Счётной палате назвали удовлетворительным ход реализации государственной программы «Юстиция». В ведомстве также заявили, что существуют высокие риски невыполнения целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы».