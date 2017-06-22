Мама «пьяного мальчика» упала в обморок, когда узнала результаты повторной экспертизы

«Газета.Ru» Мама «пьяного» мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, потеряла сознание, когда узнала результаты повторной экспертизы. Об этом сообщил отец погибшего ребёнка Роман Шимко. Его слова передаёт

«Вчера, когда она узнала о результатах повторной экспертизы, начала реветь и упала в обморок. Она разговаривает с фотографией Алеши, желает ему каждый день спокойной ночи», – заявил Шимко.