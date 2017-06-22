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Мама «пьяного мальчика» упала в обморок, когда узнала результаты повторной экспертизы
Фото: соцсети
Мама «пьяного» мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, потеряла сознание, когда узнала результаты повторной экспертизы. Об этом сообщил отец погибшего ребёнка Роман Шимко. Его слова передаёт «Газета.Ru».
«Вчера, когда она узнала о результатах повторной экспертизы, начала реветь и упала в обморок. Она разговаривает с фотографией Алеши, желает ему каждый день спокойной ночи», – заявил Шимко.
23 апреля 31-летняя Ольга Алисова задавила шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Женщина находилась за рулём автомобиля Hyundai Solaris. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка содержалось 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует сильному опьянению. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести новый анализ. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования. Отец ребёнка Роман Шимко предположил, что алкоголь могли ввести в печень мёртвого мальчика, так как слизистые погибшего не обожжены, в моче алкоголь также не выявили. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев.
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