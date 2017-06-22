Для владельца журнала «Флирт» попросили четыре года колонии

Владельцу журнала «Флирт» Дмитрию Зяблицеву грозит четыре года тюремного заключения. Такую меру наказания потребовал в суде прокурор. Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Прокурор также потребовал, чтобы Симоновский суд приговорил к трём годам лишения свободы супругу Зяблицева и главного редактора издания Станислава Казакова. Всех подсудимых обвиняют в организации проституции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Зяблицева и Казакова в 2015 году. Всего в ходе расследования были задержаны порядка сорока человек.

Журнал «Флирт в большом городе» был закрыт по решению суда в 2013 году. Суд вынесет окончательное решение 27 июня.