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В центре Москвы мужчина убил официантку из-за отказа выйти за него замуж
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Мужчина убил официантку в центре Москвы, по предварительным данным, из-за отказа выйти за него замуж, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По версии следствия, днем в четверг мужчина ворвался в кафе на улице Машкова и нанес сотруднице заведения не менее девяти ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте.
"По предварительным данным, мотивом совершенного преступления явился отказ (девушки) заключить брак с малознакомым ей мужчиной, с которым она ранее познакомилась в социальных сетях", — уточнила собеседница.
Подозреваемый задержан. Следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего.
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