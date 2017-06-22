В центре Москвы мужчина убил официантку из-за отказа выйти за него замуж

По версии следствия, днем в четверг мужчина ворвался в кафе на улице Машкова и нанес сотруднице заведения не менее девяти ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

"По предварительным данным, мотивом совершенного преступления явился отказ (девушки) заключить брак с малознакомым ей мужчиной, с которым она ранее познакомилась в социальных сетях", — уточнила собеседница.

Подозреваемый задержан. Следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего.