Глава делегации «Рособоронэкспорта» подвергся нападению в Париже

«Вечером 20 июня в Париже в районе Сан-Дени на Сергея Корнева, руководителя делегации «Рособоронэкспорта» на авиасалоне в Ле-Бурже, было совершено разбойное нападение с целью ограбления. Сергей Корнев, возвращаясь после окончания работы выставки, находился в этот момент в автомобиле. На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы», — сказала Воробьева. По ее словам, в ходе нападения Корнев «получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает». «Госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал», — сказала она.

Воробьева также рассказала, что посольство России во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами в связи с данным инцидентом. «Полиция начала расследование. Задержано четверо подозреваемых. ФСВТС России держит этот вопрос на особом контроле», — уточнила Воробьева.