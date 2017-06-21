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В Париже совершено нападение на российского чиновника
В Париже злоумышленники напали на российского чиновника. Представитель российской делегации прибыл на авиасалон в Ле-Бурже. Об этом сообщает портал LIFE.
В результате нападения пострадали также жена чиновника и его водитель. Преступники избили супругу чиновника, когда она попыталась сопротивляться нападавшим. У водителя-женщины похитили сумку. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых.
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