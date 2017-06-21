Нарколог прокомментировал результаты экспертизы по делу о гибели мальчика в ДТП в Балашихе

Президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев прокомментировал RT информацию о том, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе.

«Ни одного случая, подобного этому, в своей практике я не встречал», — заявил Исаев RT.

Он отметил, что не знает, насколько можно доверять проведённой экспертизе.

«Это малоправдоподобный случай, когда мальчик в шесть лет выпил столько алкоголя. Это такой нонсенс, не укладывается ни в какие рамки», —

По его словам, вряд ли другие специалисты в этой сфере смогут привести подобные примеры.

Он отметил, что дети в таком возрасте привыкли к сладкому и при случайном употреблении алкоголя чувствуют горечь напитка и стараются выплюнуть его.

«Он (ребёнок. — RT) делает один-пол глотка, он не успевает его выпить и даже если в организм попадают небольшие дозы, они не приводят к опьянению, поэтому история очень загадочная и подозрительная», — заключил эксперт.

Ранее Следственный комитет России подтвердил, что кровь с содержанием алкоголя принадлежала шестилетнему мальчику, погибшему в ДТП в подмосковной Балашихе.

23 апреля в подмосковной Балашихе женщина за рулём автомобиля сбила шестилетнего мальчика, после чего он скончался. По результатам экспертизы было установлено, что в крови ребёнка обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения.